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Оперштаб при Президенте. Для приднестровцев, вернувшихся с отдыха, обязателен 2-недельный карантин и какие нововведения были предложены.

Оперштаб при Президенте. Для приднестровцев, вернувшихся с отдыха, обязателен 2-недельный карантин и какие нововведения были предложены.

Согласно данным, озвученным на заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения вируса, текущая ситуация такова: в COVID-госпиталях республики находятся 130 инфицированных приднестровцев и 66 пациентов, подозреваемых в наличии коронавируса.

Один гражданин ПМР проходит лечение от COVID-19 в молдавской клинике. За все время пандемии в Приднестровье зарегистрировано 1275 случаев заболевания. Умерло 50 носителей инфекции (летальность 3,9%). Успешно справились с болезнью 1067 человек (84% заболевших). Лабораторно исследовано 15685 проб биоматериалов. Активно практикуется экспресс-тестирование, сообщает пресс-служба главы государства.

Важным профилактическим инструментом члены штаба считают контролируемую самоизоляцию. На сегодняшний день в условиях домашнего карантина находятся 1945 приднестровцев.

В ходе заседания Оперштаба говорили о целесообразности сохранения требования о соблюдении двухнедельного карантина гражданами, вернувшимися из зарубежных туристических поездок. На этой норме настаивает главный санитарный врач республики.

Предлагаемое нововведение – обязательное лабораторное тестирование таких лиц через 8-10 дней после возвращения на родину. Учитывая, что причина выезда за рубеж не является вынужденной либо жизненно необходимой, тестирование представителей данной категории граждан будет проводиться на платной основе. Медицинское наблюдение и контроль соблюдения режима самоизоляции при этом продолжится 14 дней. Этот срок врачи считают инкубационным периодом коронавируса.

president.gospmr.org
  • Сегодня, 12:10
  • DTV
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