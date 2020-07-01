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В Молдове полицейские задержали партию таблеток “экстази” на сумму 4 миллиона леев

В Молдове полицейские задержали партию таблеток “экстази” на сумму 4 миллиона леев

Сотрудники правоохранительных органов РМ задержали двух мужчин, которые намеревались продать 10 тысяч таблеток экстази. Стоимость такой партии на черном рынке оценивается в 4 млн леев.

В рамках данного дела были задержаны двое уроженцев Новых Анен и Кишинёва в возрасте 26 и 45 лет, сообщает point.md ссылаясь на пресс-релиз прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Молдовы.

После проведения специальных следственных мероприятий было установлено, что наркотики ввозились в Республику Молдова из Нидерландов. Препараты предназначались для продажи в зонах отдыха.

Операция по задержанию подозреваемых была сопряжена с повышенной степенью риска, поскольку один из мужчин был вооружен, поэтому было решено привлечь офицеров отряда специального назначения Fulger. После задержания у одного из мужчин был обнаружен пистолет ТТ, которым он владел на законных основаниях.

За оборот наркотических веществ в особо крупных размерах подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 7 до 15 лет.
point.md
  • Сегодня, 12:25
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