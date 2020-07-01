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Экспертные группы обсудили вопросы экологии и рациональное использование ресурсов Днестра

Экспертные группы обсудили вопросы экологии и рациональное использование ресурсов Днестра

9 июля 2020 года в формате видеоконференции состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам экологии от Приднестровья и Республики Молдова.

В рамках заседания профильные эксперты сторон обсудили вопросы, касающиеся сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов реки Днестр. В частности, приднестровская сторона представила информацию о проводимой работе по зарыблению реки промысловыми видами рыбы за 2019 год и предложила осуществлять регулярный обмен подобными сведениями, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Наряду с этим приднестровские эксперты обратили внимание на необходимость заблаговременного согласования сроков запрета на рыболовство на реке Днестр в период нереста, а также осуществления соответствующих мероприятий по линии профильных служб сторон, связанных с пресечением браконьерства. Кроме того, до молдавских экспертов была доведена информация о принятии в Приднестровье на законодательном уровне решения об установлении бессрочного запрета промыслового рыболовства на всех водных объектах общего пользования, за исключением Кучурганского водохранилища.

По инициативе Приднестровья был затронут вопрос проведения весенних экологических попусков на реке Днестр. Кроме того, особый акцент был сделан на необходимости оперативного обмена информацией между представителями Приднестровья, Молдовы и Украины в случае прохождения большого объема паводковых вод через гидротехнические сооружения, находящиеся на реке Днестр.

В ходе заседания были также обсуждены иные вопросы экологического характера.
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 16:58
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