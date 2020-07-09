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Милиция ищет пропавших подростков Андрея Балабана и Ангелину Бурнусуз

Милиция ищет пропавших подростков Андрея Балабана и Ангелину Бурнусуз

Тираспольским УВД устанавливается местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних Балабана Андрея 14 лет и Бурнусуз Ангелины 15 лет. Вечером 7 июля подростки ушли вдвоём из дома в с. Чобручи, где девочка находилась в гостях у дедушки, и не вернулись.

Милиция ищет пропавших подростков Андрея Балабана и Ангелину Бурнусуз

Балабан Андрей Васильевич 28.04.2006 г.р.

Приметы: на вид 15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы русые, коротко стриженые.

Особые приметы: шрамы на левой ноге в области ахиллова сухожилия.

Был одет в синюю кофту на пуговицах, чёрные шорты. Обут в коричневые сандалии на липучках (38–39 размера).

При себе имел рюкзак чёрного цвета с вещами.

Милиция ищет пропавших подростков Андрея Балабана и Ангелину Бурнусуз

Бурнусуз Ангелина Витальевна 28.04.2005 г.р.

Приметы: на вид 15–16 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-карие, губы тонкие, волосы русые длиной до пояса.

Особые приметы: шрам на лбу с левой стороны длиной 2 см, прикрыт чёлкой.

Была одета в розовую футболку с белым воротником, чёрные спортивные бриджи, обута в белые кроссовки.

При себе имела чёрный рюкзак, в котором находились резиновые шлёпанцы синего цвета и другие вещи.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавших Балабана Андрея и Бурнусуз Ангелины, позвоните в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Тирасполь по номеру 0 (533) 7-83-10 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.
  • Сегодня, 18:13
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