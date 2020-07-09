Тираспольским УВД устанавливается местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних Балабана Андрея 14 лет и Бурнусуз Ангелины 15 лет. Вечером 7 июля подростки ушли вдвоём из дома в с. Чобручи, где девочка находилась в гостях у дедушки, и не вернулись.
Балабан Андрей Васильевич 28.04.2006 г.р.
Приметы: на вид 15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы русые, коротко стриженые.
Особые приметы: шрамы на левой ноге в области ахиллова сухожилия.
Был одет в синюю кофту на пуговицах, чёрные шорты. Обут в коричневые сандалии на липучках (38–39 размера).
При себе имел рюкзак чёрного цвета с вещами.
Бурнусуз Ангелина Витальевна 28.04.2005 г.р.
Приметы: на вид 15–16 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-карие, губы тонкие, волосы русые длиной до пояса.
Особые приметы: шрам на лбу с левой стороны длиной 2 см, прикрыт чёлкой.
Была одета в розовую футболку с белым воротником, чёрные спортивные бриджи, обута в белые кроссовки.
При себе имела чёрный рюкзак, в котором находились резиновые шлёпанцы синего цвета и другие вещи.
Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавших Балабана Андрея и Бурнусуз Ангелины, позвоните в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в г. Тирасполь по номеру 0 (533) 7-83-10 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.