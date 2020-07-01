Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 подтвердился у 164 медицинских работников. Об этом на брифинге рассказала глава Министерства здравоохранения ПМР Кристина Албул.
«В настоящий момент 14 медработников получают лечение в инфекционных госпиталях Рыбницы и Слободзеи. Их состояние удовлетворительное. Болезнь протекает бессимптомно. Из общего числа 144 сотрудника заразились COVID-19 на рабочем месте, 20 – в быту», - поделилась Кристина Албул.
Глава Минздрава напомнила, что Оперштаб решил оставить только два коронавирусных госпиталя в республике для лечения пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19: слободзейский и рыбницкий. Остальные инфекционные центры были свёрнуты, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Пациентов вылечили и выписали под наблюдение участковых врачей-терапевтов. Сотрудников отправили на карантин, а также провели заключительную дезинфекцию отделений, после чего они возобновят свою работу в штатном режиме. Кристина Албул подчеркнула: при необходимости инфекционные госпитали будут вновь развёрнуты в течение одного дня, пишет novostipmr.com.
На данный момент, по словам и.о. министра здравоохранения, в коронавирусных госпиталях республики проходят лечение 130 пациентов. Из них восемь – это дети и подростки. Кристина Албул отметила, что они чувствуют себя хорошо, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.
«Если говорить о возрастных пациентах, их на сегодняшний день шестеро, то здесь ситуация сложнее. В основном клиническая картина усугубляется сопутствующими заболеваниями, которые есть у данной категории больных. Состояние большинства из них средней степени тяжести и тяжёлое. Один пациент в реанимации», - рассказала глава Минздрава.
Также она отметила: лечебные учреждения возвращаются к привычному режиму работы. Кристина Албул напомнила, что ранее свою деятельность возобновили физиотерапевтические кабинеты, а также стали проводить плановую вакцинацию детей и плановые операции.
По решению Оперштаба возобновлена плановая госпитализация. novostipmr.com