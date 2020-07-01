Глава Минздрава провела рабочее совещание с членами медицинского оперативного штаба. На повестке дня - использование различных препаратов в лечении коронавирусной инфекции. Так, уже сегодня Рыбницкий и Слободзейский коронавирусные госпитали получили новое лекарство – фавипиравир. Он будет применяться в лечении пациентов средней и высокой степени тяжести:
«Российские специалисты имеют опыт в использовании данного препарата в лечении больных COVID-19 и отмечают его высокую эффективность», - подчеркнула Глава Минздрава.
Ссылаясь на выводы Роспотребнадзора Кристина Албул сообщает, что благодаря лечению фавипиравиром у больных с тяжелыми формами вирусоносительство на 3-4 день уже не определяется, а к 10 дню у пациентов отмечается заметное улучшения самочувствия, сообщается на сайте ведомства.
Также в ходе совещания речь шла о возможности использования в схемах лечения от коронавируса еще одного противовирусного препарата – ремдесивира. Вопрос требует тщательного изучения. minzdrav.gospmr.org