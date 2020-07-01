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В Приднестровье начали лечение от COVID-19 новыми дорогостоящими препаратами

В Приднестровье начали лечение от COVID-19 новыми дорогостоящими препаратами

Глава Минздрава провела рабочее совещание с членами медицинского оперативного штаба. На повестке дня - использование различных препаратов в лечении коронавирусной инфекции. Так, уже сегодня Рыбницкий и Слободзейский коронавирусные госпитали получили новое лекарство – фавипиравир. Он будет применяться в лечении пациентов средней и высокой степени тяжести:

«Российские специалисты имеют опыт в использовании данного препарата в лечении больных COVID-19 и отмечают его высокую эффективность», - подчеркнула Глава Минздрава.

Ссылаясь на выводы Роспотребнадзора Кристина Албул сообщает, что благодаря лечению фавипиравиром у больных с тяжелыми формами вирусоносительство на 3-4 день уже не определяется, а к 10 дню у пациентов отмечается заметное улучшения самочувствия, сообщается на сайте ведомства.

Также в ходе совещания речь шла о возможности использования в схемах лечения от коронавируса еще одного противовирусного препарата – ремдесивира. Вопрос требует тщательного изучения.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
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