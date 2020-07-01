В период с 3 по 9 июля на территории республики зарегистрировано 176 заявлений и сообщений о преступлениях. По 150 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно изнасилование (лица установлены), один грабёж (раскрыт), 25 краж (шесть из них раскрыто по горячим следам), выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и четыре преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано десять госдолжников и один неплательщик алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 959 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 32 водителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено восемь таких водителей, г. Тирасполь и Рыбницкого района – по шесть, г. Бендеры и Каменского района – по пять, Григориопольского и Дубоссарского районов – по одному.
Крупных пожаров за отчётный период на территории республики не зарегистрировано. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечён 21 человек.