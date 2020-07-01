В республике продолжают неравный бой с комарами. Напомним, их уничтожением специалисты занялись ещё в июне. Обрабатывали пруды, каналы и озёра, то есть те водоёмы, где они рождаются и развиваются. Всё шло хорошо, пока не начал разливаться Днестр. После отступления реки образовалось много мелких заводей и луж, а ещё – участков с влажной землёй. Это как раз то, где очень любят плодиться и селиться комары: им очень комфортно там, где тепло и влажно. Результат жители республики заметить уже успели: сломанная веточка или веер стали непременным атрибутом вечерних прогулок на свежем воздухе. А специалистам Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, как следствие, заметно прибавилось работы. Они теперь должны обойти все территории, где разлился Днестр
«Нет надобности обрабатывать Днестр, обработке подлежат именно места размножения. Мы постоянно выходим и смотрим, какие места подлежат обработке. Мы их обследуем, если там обнаруживаются личинки комаров или просматривается выплод более чем 100 экземпляров на 1 кв. м, то эти участки подлежат обработке в первую очередь, на что мы и даём энтомологическое заключение дезинсекторам», – рассказала ИА «Новости Приднестровья» энтомолог Екатерина Егорова.
Уничтожением взрослых комаров и их личинок занимаются специалисты отдела дезинсекции. Работы проводятся после того, как в центр гигиены и эпидемиологии поступила заявка от руководства города или района. Оплата услуги идет за счёт местного бюджета.
Участки, где есть комары, обрабатывают дезинсекционными средствами, в состав которых входят пиретроиды. Их распыляют и на саму воду, и на растительность возле нее.
«Сейчас проводится обработка. Некоторые водоёмы уже обрабатаны. Дальше будем смотреть по ситуации», – отметила представитель службы.
Укус комара – это не только больно и неприятно. Самая главная опасность – получить от них какой-нибудь неприятный сюрприз в виде болезни. Они переносят ряд инфекционных зооантропозных заболеваний (общих для животных и человека). Это туляремия, геморрагические лихорадки, филяриатозы (в Приднестровье было зарегистрировано несколько случаев), малярия и многие другие.