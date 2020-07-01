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Смогут ли граждане РМ по-прежнему ездить без виз в ЕС?

Смогут ли граждане РМ по-прежнему ездить без виз в ЕС?

Граждане Республики Молдова по-прежнему будут пользоваться безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны, а власти продолжат выполнять условия, лежащие в основе либерализации визового режима.

Как сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, об этом говорится в опубликованном сегодня третьем докладе Европейской комиссии о механизме приостановления визового режима с Европейским союзом.

В докладе содержится комплексная оценка уровня внедрения критериев, относящихся к безвизовому режиму с ЕС для западнобалканских стран и стран-участниц Восточного партнерства.

В 2014 - 2020 гг. более 2 млн граждан Республики Молдова посетили страны Шенгенской зоны, совершив в общей сложности более 6 млн поездок.

По данным Европейского агентства по охране морских и сухопутных границ (Frontex), число отказов во въезде составляет в среднем 0,3%, а случаев незаконного пребывания - в среднем 0,5%.

Возможность безвизового въезда в ЕС доступна почти 2,5 млн владельцев биометрических паспортов, в том числе для более чем 200 тыс молдавских граждан, проживающих в Приднестровском регионе.
noi.md
  • Сегодня, 16:50
  • DTV
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