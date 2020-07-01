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О заседании профильных специалистов по автотранспорту

О заседании профильных специалистов по автотранспорту

Сегодня в связи с многочисленными ранее направленными Приднестровьем предложениями состоялось в формате видеоконференции заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства.

В качестве основной проблемы представители Приднестровья обратили внимание делегации РМ, а также представителей посредников и наблюдателей на ограничения в пересечении государственной границы Молдовы с Румынией с водительскими удостоверениями приднестровского образца. Было указано на необходимость поиска устойчивого решения с учётом ряда ранее представленных в официальном порядке инициатив Приднестровья, а также публично обозначенным мнением международных партнёров, сообщает прнесс-служба МИД ПМР.

Стороны детально обсудили текущую ситуацию в деятельности Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице, не отвечающую интересам всех граждан Приднестровья и содержанию достигнутых договорённостей об участии приднестровских транспортных средств в международном дорожном движении. В частности, приднестровская делегация потребовала устранить необоснованные и дискриминационные ограничения в доступе к регистрации автомобилей в ПРТС для граждан России и Украины, которые ввезли собственные транспортные средства в Приднестровье после подписания Протокольного решения от 24 апреля 2018 года.

Наряду с этим представители Приднестровья предложили РМ пересмотреть не регламентированные Протокольным решением и внедрённые в одностороннем порядке ограничения по регистрации в ПРТС автомобилей возрастом свыше 10 лет (которые были ввезены после 24 апреля 2018 года).

Отдельное внимание было уделено теме регистрации в ПРТС транспортных средств, принадлежащих приднестровским компаниям, осуществляющим международные пассажирские перевозки. Приднестровская сторона призвала молдавских экспертов к исполнению обязательств, предусмотренных соответствующим положением Протокольного решения, предупредив, что дальнейшие проволочки могут стать основанием для упорядочивания транзитных маршрутов, осуществляемых молдавскими компаниями через территорию ПМР. Приднестровье обратилось с просьбой рассмотреть по существу проект договорённости в этой сфере, представленный в адрес РМ ещё в октябре 2019 года.

Были обсуждены вопросы, связанные со страхованием автогражданской ответственности водителей, регистрацией в ПРТС прицепов, оптимизацией порядка администрирования очередей в ПРТС.
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 17:40
  • DTV
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