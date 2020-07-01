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Чрезвычайное положение в Молдове продлено до 31 июля - список ограничений
Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику заявил на брифинге, что Чрезвычайное положение в общественном здравоохранении продлено до 31 июля.
Решение приняли на заседании комиссии общественного здравоохранения. Пока известно, что часть действовавших сейчас ограничений остаются в силе.
1. Сохраняется запрет на въезд иностранцев.
2. 14-дневный режим обязательной изоляции обязателен для всех граждан, вернувшихся в Молдову из-за рубежа.
3. Запрет на работу ночных клубов и дискотек, а также парков развлечений и игровых зон в Молдове продлевается до особого распоряжения властей.
4. До 1 августа в Молдове продлевается запрет на организацию торжественных церемоний в закрытых помещениях.
5. До 31 июля продлевается запрет на работу молдавских детских садов.
6. До 31 июля закрыты детские лагеря.
Разрешается:
С 16 июля в спортивных клубах и тренажерных залах разрешается пользоваться раздевалками и душевыми.
kp.md
- Сегодня, 10:27
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