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Чрезвычайное положение в Молдове продлено до 31 июля - список ограничений

Чрезвычайное положение в Молдове продлено до 31 июля - список ограничений

Премьер-министр Республики Молдова Ион Кику заявил на брифинге, что Чрезвычайное положение в общественном здравоохранении продлено до 31 июля.

Решение приняли на заседании комиссии общественного здравоохранения. Пока известно, что часть действовавших сейчас ограничений остаются в силе.

1. Сохраняется запрет на въезд иностранцев.

2. 14-дневный режим обязательной изоляции обязателен для всех граждан, вернувшихся в Молдову из-за рубежа.

3. Запрет на работу ночных клубов и дискотек, а также парков развлечений и игровых зон в Молдове продлевается до особого распоряжения властей.

4. До 1 августа в Молдове продлевается запрет на организацию торжественных церемоний в закрытых помещениях.

5. До 31 июля продлевается запрет на работу молдавских детских садов.

6. До 31 июля закрыты детские лагеря.

Разрешается:

С 16 июля в спортивных клубах и тренажерных залах разрешается пользоваться раздевалками и душевыми.
kp.md
  • Сегодня, 10:27
  • DTV
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