В Бендерах приступили к разработке концепции «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и подростков г. Бендеры на 2020-2026 гг.». С такой инициативой выступил глава города Роман Иванченко.
Для разработки концепции была создана комиссия, в состав которой вошли руководители профильных управлений и подведомственных учреждений. Также, по мнению главы города, участие в её создании должны принять молодые педагоги, родительские педсоветы и активы старшеклассников, пишет novostipmr.com.
«Насколько мне известно в республике аналогов нет. Мы будем здесь впереди. Если такой опыт есть у наших соседей, будем его перенимать», - подчеркнул глава Бендер на совещании с комиссией.
По его словам, в Бендерах серьёзная материально-техническая база для летнего оздоровления и занятости детей и подростков, которая не используется в полной мере. Было предложено объединить работу учреждений образования, спорта, культуры, оздоровления и туризма для создания комплекса мероприятий летнего отдыха.
В число предложений вошла организация различных сборов и походов: создание туристических маршрутов по республике, выезды на Чёрное море, сплавление по Днестру, семейный отдых с родителями и тренерами спортивных школ.
Также будут организованы экскурсии на промышленные предприятия Приднестровья и курсы по повышению навыков в IT-технологиях.
Руководитель Управления культуры города предложила проведение мероприятий для молодёжи в парках и скверах. Бендерские музеи объединятся для создания приключенческих квестов и исторических программ.
До 21 июля все предложения поручено подготовить к исполнению. Уже в августе этого лета пилотный проект концепции будет запущен. novostipmr.com