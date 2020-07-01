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Приднестровцев предупреждают о сильной жаре

Приднестровцев предупреждают о сильной жаре

В Приднестровье объявлено штормовое предупреждение. По сообщению республиканского гидрометцентра, сегодня, 11 июля, по региону ожидается повышение максимальной температуры воздуха +33°С и выше.

Управление Гражданской защиты ГУпЧС МВД советует соблюдать ряд правил. Прежде всего следует ограничить время пребывания на улице, особенно с 11:00 до 17:00, передает novostipmr.com
Первая помощь при тепловом или солнечном ударе:

- Необходимо перенести пострадавшего в тень или в прохладное помещение.

- Для притока свежего воздуха нужно снять с пострадавшего одежду. При отсутствии затенения снимать следует только верхнюю, стягивающую или плотную одежду.

- Необходимо взбрызнуть пострадавшего водой, а затем интенсивно обмахивать подручными предметами: полотенцем, пластиковой папкой, одеждой.

- Наложить на грудь и голову пострадавшего холодные компрессы, обеспечить его питьём. Для улучшения циркуляции крови растереть руки и ноги. Вызвать скорую помощь.

- В случае необходимости быть готовым к проведению неотложных реанимационных мероприятий, таких как непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Желательно иметь под рукой нашатырный спирт.

- Известно, что к тепловым и солнечным ударам более склонны люди с нарушениями сердечной деятельности и системы кровообращения. B связи с этим ни в коем случае нельзя внезапно окунать пострадавшего в холодную воду. Резкий перепад температуры может привести к сердечному приступу, а то и к полной остановке сердца.

Управление Гражданской защиты ГУпЧС МВД напоминает единый номер службы спасения – 101.

novostipmr.com
  • Сегодня, 15:38
  • DTV
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