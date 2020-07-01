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Индекс потребительских цен в июне 2020 года

Индекс потребительских цен в июне 2020 года

За прошедшие пол года инфляция в Приднестровье составила два процента. В сводном индексе потребительских цен за январь-июнь 2020 года наиболее подорожали продовольственные товары – более четырех процентов. Тарифы на услуги увеличились в районе двух процентов, а непродовольственные товары даже упали в цене – более половины процента. Такие данные представила Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Если брать отдельно, месяц июнь по отношению к маю 2020 года, то здесь в республике наблюдалась практически нулевая инфляция. Индекс цен на продовольственные товары составил 99,85%, на непродовольственные товары – 100,29%, тарифов на услуги – на 100,06%. Сводный индекс потребительских цен (инфляция) в июне составил 100,05% по отношению к предыдущему месяцу, пишет newspmr.com.

Индекс потребительских цен в июне 2020 года

Индекс потребительских цен в июне 2020 года

Индекс потребительских цен в июне 2020 года
  • Сегодня, 15:52
  • DTV
  • Просмотров: 10
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