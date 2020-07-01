Газете «Адевэрул Нистрян» исполнилось 26 лет. В этот день в 1994 году постановлением Верховного Совета ПМР было создано печатное издание на молдавском языке. Регистрацию газета получила 11 июля 1994 года. Первый её номер в печатном варианте вышел 1 сентября - к 4-летию со дня основания Приднестровья, сообщается на сайте Госслужбы СМИ ПМР.
С момента создания и до настоящего времени издание выходит на молдавском языке на исконно кириллической графике.
На его страницах публикуются актуальные материалы о деятельности Президента ПМР и Верховного Совета ПМР, органов госвласти и управления, печатаются статьи о политических, социальных, экономических, культурных и других событиях из жизни республики и за её пределами.
«Сегодня, оставаясь уважаемым, востребованным и авторитетным изданием, газета продолжает своё развитие вместе с Приднестровской Молдавской Республикой, что, несомненно, является заслугой серьёзной, подлинно творческой работы высокопрофессионального коллектива», - говорится в материале пресс-службы ведомства.
Госслужба СМИ выразила коллективу газеты «Адевэрул Нистрян» глубокое уважение за преданность нелёгкому журналистскому труду и пожелала изданию и впредь оставаться интересным широкому кругу читателей. novostipmr.com