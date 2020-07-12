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По первой в мире вакцине от COVID-19 завершены испытания в России

По первой в мире вакцине от COVID-19 завершены испытания в России

В России успешно завершились клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса, ученые подтвердили ее безопасность для человека.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова директора Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадима Тарасова, передает gazeta.ru

«Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса», — объявил Тарасов.

По его словам, первая группа добровольцев, испытавших вакцину, будет выписана из под наблюдения уже 20 июля.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний вуза Александр Лукашев в свою очередь заявил, что безопасность разработки полностью подтверждена учеными, проблем со здоровьем у испытуемых не наблюдается.

«Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке», — сказал Лукашев.

18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

gazeta.ru
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