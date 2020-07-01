Состояние колодцев в сельских населённых пунктах Рыбницкого района, которые в результате ливневых дождей оказались частично затоплены, проверит специальная комиссия. Об этом шла речь на встрече главы госадминистрации Виктора Тягая с главами администраций сёл Ержово, Андреевка и Красненького.
Руководители сообщили о том, какие колодцы удалось очистить своими силами, а очистка каких объектов требует дополнительной помощи, пишет пресс-служба госадминистрации.
Виктор Тягай поручил создать комиссию, чтобы проверить общественные колодцы и составить перечень тех, которые в первую очередь требуют очистки. При этом дезинфекцию необходимо провести во всех колодцах, подчеркнул глава госадминистрации, пишет novostipmr.com.
Комиссия приступит к работе в понедельник, 13 июля. Специалисты также обследуют состояние ливневых стоков и сельских дорог. novostipmr.com