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В Молдове была официально зарегистрирована новая политическая партия

В Молдове была официально зарегистрирована новая политическая партия

В Республике Молдова была зарегистрирована новая политическая партия. В субботу, 11 июля, во главе с Владимиром Даки свою деятельность начала политическая партия "NOI". Мероприятия в честь открытия состоялось в парке "Штефан чел Маре".

По словам председателя партии Владимир Даки, политформирование "NOI" намерено быть в оппозиции к правящим партиям, передает noi.md ссылаясь на tv8.md.

"Я хочу посвятить всего себя службе стране, в которой родился, чтобы пробудить, объединить, развить этот народ. Пришло время для перемен", - заявил председатель партии Владимир Даки.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства юстиции Республики Молдова, в стране зарегистрировано 45 политических партий.
noi.md
  • Сегодня, 12:16
  • DTV
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