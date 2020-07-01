В Республике Молдова была зарегистрирована новая политическая партия. В субботу, 11 июля, во главе с Владимиром Даки свою деятельность начала политическая партия "NOI". Мероприятия в честь открытия состоялось в парке "Штефан чел Маре".
По словам председателя партии Владимир Даки, политформирование "NOI" намерено быть в оппозиции к правящим партиям, передает noi.md ссылаясь на tv8.md.
"Я хочу посвятить всего себя службе стране, в которой родился, чтобы пробудить, объединить, развить этот народ. Пришло время для перемен", - заявил председатель партии Владимир Даки.
Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства юстиции Республики Молдова, в стране зарегистрировано 45 политических партий. noi.md