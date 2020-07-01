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В Одессе горела 206-летняя трехэтажка

В Одессе горела 206-летняя трехэтажка

Пожар в трехэтажном жилом доме 1814 года постройки возник в Одессе во вторник днем.

В настоящее время он уже ликвидирован, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, передает interfax.com.ua

"В Приморском районе Одессы по ул.Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 год постройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу… В 14:33 пожар в трехэтажном жилом доме ликвидирован", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

К тушению были привлечены 60 человек личного состава и 18 единиц техники.



interfax.com.ua
  • Сегодня, 17:32
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