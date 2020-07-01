Тираспольский "Шериф" выступил в домашнем матче с "КодруЛозова" в рамках третьего этапа Национальной Дивизии по футболу. На домашнем поле, "Шериф" выиграли 6-0 и удерживают первенство в турнирной таблице.
Хозяева сразу начали атаку, а колумбиец Фрэнк Кастаньеда открыл счёт на 11-й минуте, пишет noi.md ссылаясь на publika.md. Восемь минут спустя его соотечественник Уильям Синистерра удвоил счет хозяев, а украинец Андрей Близниченко забил на 33-й минуте.
За пять минут до перерыва "Шериф" зимбабвец Алеку Мудиму и Фрэнк Кастаньеде забили еще два гола, а в начале второго тайма либерийец Питер Уилсон забил последний гол матча.
Тираспольчане набрали максимальный счет за три этапа - 9 голов.
В втором матче прошлого вечера "Петрокуб Хынчешть" победили "ФК Флорешть" со счетом 4 - 0. В первом тайме матча в Тигине, где Флорешты играют в этом сезоне "домашние" матчи, Сергей Плэтикэ забил первые два гола, а во втором тайме Владимир Амбросе и Илие Дамашкан забили по одному голу. Таким образом, со счетом 7 очков "нефтяники" заняли вторле место в турнирной таблице.
Третий этап продолжается и сегодня вечером встретятся Кишинев "Зимбру" - Суручены "Сфынтул Георге", Тирасполь "Динамо-Авто" - Кишинев "Дачия-Буюкань". noi.md