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Азербайджан сообщил о вооруженном столкновении на границе с Арменией

Азербайджан сообщил о вооруженном столкновении на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о боях на границе с Арменией, есть потери с обеих сторон.

"Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон", — сообщили ria.ru в пресс-службе военного ведомства.

Бои на этом направлении продолжаются.

По словам собеседника агентства, азербайджанская сторона потеряла двух военнослужащих. Еще пять человек ранены. Также сообщается о потерях со стороны армянских военных.

Комментарий представителя Минобороны Армении РИА Новости пока получить не удалось.

Между Арменией и Азербайджаном существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономия объявила о выходе из состава Азербайджанской СССР. Впоследствии Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающим к нему районам в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

ria.ru
  • Сегодня, 17:40
  • DTV
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