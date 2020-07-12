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Лукашенко заявил, что отдал свое сердце Белоруссии, и назвал страну раем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на празднике «Александрия собирает друзей» признался, что его сердце окончательно и бесповоротно принадлежит стране и белорусам.
«Рай для каждого человека там, где находится его сердце», — начал выступление Лукашенко, передает gazeta.ru
Он отметил, что в Белоруссии живет мудрый и сильный народ, который за всю свои историю пережил немало бед и несчастий, но никогда и ни перед кем не становился на колени.
«Мое сердце окончательно и бесповоротно отдано этой земле и этим людям. Всем белорусам», - резюмировал президент.
gazeta.ru
- Сегодня, 17:56
- DTV
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