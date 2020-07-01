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Впервые с начала пандемии за сутки не выявлено ни одного случая COVID-19

Впервые с начала пандемии за сутки не выявлено ни одного случая COVID-19

12 июля впервые с начала пандемии на территории Приднестровья не выявлено ни одного факта заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-центр МВД.

В столичную лабораторию 12 июля на исследование было направлено 62 анализа. В их числе биоматериалы людей, которые помещены в территориальные госпитали с подозрением на коронавирус, а также повторные пробы пациентов, которые готовятся к выписке, пишет novostipmr.com.

Согласно полученным результатам новых случаев инфицирования не выявлено.

Всего на сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 1 302 граждан. Выздоровели 1 119 человек.
novostipmr.com
  • Вчера, 09:21
  • DTV
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