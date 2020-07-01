12 июля впервые с начала пандемии на территории Приднестровья не выявлено ни одного факта заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-центр МВД.
В столичную лабораторию 12 июля на исследование было направлено 62 анализа. В их числе биоматериалы людей, которые помещены в территориальные госпитали с подозрением на коронавирус, а также повторные пробы пациентов, которые готовятся к выписке, пишет novostipmr.com.
Согласно полученным результатам новых случаев инфицирования не выявлено.
Всего на сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 1 302 граждан. Выздоровели 1 119 человек. novostipmr.com