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Ночью над Молдовой пролетела комета

Ночью над Молдовой пролетела комета

Некоторые фотографы смогли ее заснять.
На выходных над Кишиневом ночью пролетала комета Neowise, это случилось между 3 и 4 часами утра, а пролет небесного тела зафиксировали некоторые столичные любители астрономии, пишет bloknot-moldova.md. Свои фотографии выложил, в частности, член клуба Astroclub Moldova Дмитрий Грэдинарь:

Ночью над Молдовой пролетела комета

- Встреча с кометой произошла рядом с Кишиневом, на опушке леса, в котором выли то ли волки, то ли собаки. Мне удалось сфотографировать комету, несмотря на то, что я пробовал в первый раз. Я доволен, - написал Дмитрий в Facebook.

Фотографии сделали и жители других городов, например, Бельц.

Ночью над Молдовой пролетела комета

Ночью над Молдовой пролетела комета

Ночью над Молдовой пролетела комета
bloknot-moldova.md
  • Вчера, 11:47
  • DTV
  • Просмотров: 43
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