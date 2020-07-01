Некоторые фотографы смогли ее заснять. На выходных над Кишиневом ночью пролетала комета Neowise, это случилось между 3 и 4 часами утра, а пролет небесного тела зафиксировали некоторые столичные любители астрономии, пишет bloknot-moldova.md. Свои фотографии выложил, в частности, член клуба Astroclub Moldova Дмитрий Грэдинарь:
- Встреча с кометой произошла рядом с Кишиневом, на опушке леса, в котором выли то ли волки, то ли собаки. Мне удалось сфотографировать комету, несмотря на то, что я пробовал в первый раз. Я доволен, - написал Дмитрий в Facebook.
Фотографии сделали и жители других городов, например, Бельц.