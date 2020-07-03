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Правительство выделило средства на борьбу с комарами

Правительство выделило средства на борьбу с комарами

В результате паводка на Днестре наблюдается массовое развитие личинок комаров. По этой причине специалисты ГУП «Республиканский центр профилактической дезинфекции» проведут дезинсекцию (ликвидация спецсредствами паразитических насекомых) и деларвацию (уничтожение личинок).

Работы запланированы на территориях, расположенных возле озёр, водоёмов, прудов, а также на заводях, пляжах, набережных и в парках, сообщает правительственная пресс-служба.

На эти цели предусмотрены дополнительные средства из резервного фонда Правительства.

Подобная деятельность велась и в предыдущие месяцы.

А тем временем в Бендерах уже завтра с 5 утра начнут обработку водоемов от комаров.

На сайте Госадминистрации г. Бендеры опубликовали распоряжение главы города «О деларвации и акарицидной обработке на территории города Бендеры».


Распоряжение № 350 от 10.07.2020г. «О деларвации и акарицидной обработке на территории города Бендеры».

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), во исполнение п. 9 Протокола заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции от 25 июня 2020 года № 01.1-52/91, руководствуясь «Межведомственным планом мероприятий по предупреждению заболевания малярией, клещевым энцефалитом, клещевыми боррелиозами и другими инфекционными заболеваниями среди населения г. Бендеры на 2019-2021 гг.», в целях профилактики появления и предотвращения распространения паразитов (клещей и комаров) на территории муниципального образования город Бендеры:

1. МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Бендеры» (С.Г. Юрецкий) определить территории, подлежащие обработке от паразитов (комаров и клещей).

2. Главному специалисту МУ «УЖКХ г. Бендеры» Н.Д. Орловой осуществлять непосредственный контроль за проведением обработок на основании заключенного с ГУП «Республиканский центр профилактической дезинфекции» договора № 15/20 на выполнение работ по дезинсекции и деларвации от 03.07.2020 года.

3. Пресс-секретарю Государственной администрации Колойденко И.С., системному администратору Государственной администрации Мосензову Д.Г. опубликовать на сайте Государственной администрации настоящее Распоряжение и размещать информацию о датах проведения обработок.

4. МУ «Управление по телевидению, радиовещанию и печати» (Настас Ж.П.), МУП «Медиацентр «Бендеры» (Алексеенко Н.В.) опубликовать настоящее Распоряжение и размещать информацию о датах проведения обработок.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника МУ «УЖКХ г. Бендеры» С.Г. Юрецкого.

Глава Р.Д. Иванченко

  • Вчера, 16:18
  • DTV
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