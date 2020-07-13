Фракция партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко в Верховной раде Украины требует создать в парламенте временную следственную комиссию относительно "фальсификации дел" против бывшего главы государства.
Об этом заявила сопредседатель фракции, народный депутат Ирина Геращенко, передает ria.ru
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею.
В пятницу адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что офис генпрокурора Украины возбудил еще четыре дела против его подзащитного по заявлениям экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского относительно деятельности банка.
"Европейская солидарность требует создания временной следственной комиссии относительно фальсификации дел против лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко и давления на Госбюро расследований и другие силовые структуры", - сказала Геращенко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.
Руководитель группы следователей, занимающихся делами, в которых фигурирует Порошенко, Олег Корецкий ранее заявил, что, по его мнению, в ряде дел в отношении Порошенко нет состава преступления, и их следует закрыть. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено. В самом ГБР слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными. Также в ведомстве добавили, что следователь планировал уволиться, так как был пойман на "сливе" служебной информации. Корецкий заявил, что подал иск против Государственного бюро расследований из-за предупреждения о его увольнении из ведомства. ria.ru