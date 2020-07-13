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Красносельский и Додон провели телефонный разговор: ключевые темы беседы

Красносельский и Додон провели телефонный разговор: ключевые темы беседы

Вадим Красносельский провёл телефонный разговор с Игорем Додоном. Стороны обсудили детали рабочей повестки двусторонней встречи, запланированной на конец июля.

Отдельной темой беседы стала проблема временных постов, выставленных приднестровской стороной вдоль Зоны Безопасности в конце марта в качестве меры по борьбе с пандемией коронавируса, пишет aif.md.

– По информации, представленной из Тирасполя, первоначально был создан 31 пост. По истечении режима ЧП их число сократили до 16. Кроме того, приднестровская сторона сообщает, что в период действия ЧП количество пересечений т.н. «границы» составляло в среднем 3 тыс. человек в сутки, что втрое меньше, чем до введения карантина. Со своей стороны я отметил принципиальную позицию Кишинева, которая заключается в необходимости продолжить реализацию мер по укреплению доверия и содержательного диалога, чтобы восстановить режим свободного передвижения жителей обоих берегов Днестра, который функционировал до введения карантинных мер, связанных с пандемией, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Игорь Додон напомнил, что на основе договоренностей с Вадимом Красносельским в ходе телефонного разговора от 3 июня приднестровская сторона ослабила ограничительные меры при перемещении граждан через ряд населенных пунктов, находящихся под юрисдикцией конституционных властей Республики Молдова. Это село Варница района Новые Анены, село Копанка Каушанского района и ряд сёл Дубоссарского района (Похребя, Пырыта, Роги, Васильевка, Дороцкая, Кошница, Моловата Ноуэ, Кочиеры). После этого количество «пересечений» увеличилось до 6 тыс. в сутки.

– С 29 июня, после снятия ограничений на передвижение жителей Приднестровья (до 12 часов с предварительным уведомлением) и въезд других граждан в регион, в том числе для транзита (с 1 июля), число «пересечений» увеличилось до 8,6 тыс. в сутки. При этом в 2019 году среднее количество «пересечений» составляло около 12 тыс., поэтому мы можем говорить о постепенном восстановлении докарантинных показателей, – подчеркнул он.

В конце разговора Додон поблагодарил Красносельского за конструктивный подход в решении проблем передвижения, с которыми сталкиваются жители на обоих берегах Днестра, и выразил надежду на скорейшее преодоление всех последствий, возникших по причине распространения пандемии коронавируса.

aif.md
  • Вчера, 16:33
  • DTV
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