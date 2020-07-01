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Уровень СО2 к 2025 году станет максимальным за последние 3 миллиона лет

Уровень СО2 к 2025 году станет максимальным за последние 3 миллиона лет

Согласно новому исследованию Саутгемптонского университета, к 2025 году уровень углекислого газа в атмосфере Земли поднимется выше, чем в самые теплые периоды за последние 3,3 миллиона лет, сообщает Scientific Reports.

Ученые проанализировали химический состав крошечных окаменелостей из глубоководных океанских отложений Карибского моря. Эти данные позволили установить химический состав атмосферы в эпоху плиоцена, передает mir24.tv

Авторы исследования сосредоточились на изотопном составе бора. Этот элемент присутствует в оболочках одноклеточных организмов – фораминиферов. Они достигают не более 0,5 мм в длину и постепенно накапливаются на морском дне в течение миллионов лет. Изотопный состав бора зависит от кислотности морской воды, а pH, в свою очередь, указывает на концентрацию атмосферного СО2.

Три миллиона лет назад средняя температура на нашей планете была на 3 градуса Цельсия выше нынешней. Полярные ледяные «шапки» сократились, а уровень моря значительно повысился.

Похожие климатические процессы происходят и в наши дни. Ученые планировали узнать, как отражаются на экосистемах Земли такие периоды потепления, и обнаружили неожиданный факт. Даже в самые жаркие периоды уровень СО2 не превышал 380 до 420 частей на миллион (ppm).

Это сравнимо с нынешними показателями (415 ppm). Но количество углекислого газа в воздухе продолжает расти примерно со скоростью 2,5 промилле в год. Это значит, что к 2025 году Земля превзойдет «рекорд», установленный во время плиоценового потепления, и установит новый.

«Будущие показатели CO2 могут стать самыми высокими за последние 15 миллионов лет», – отметил автор научной работы Элвин де ла Вега.

Климат в XXI веке остается более холодным, чем три миллиона лет назад, но, по словам ученых, это временное явление. Пока что атмосферные процессы в какой-то мере компенсируют выбросы СО2, но их объемы продолжают расти.

mir24.tv
  • Вчера, 16:40
  • DTV
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