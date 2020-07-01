Сотрудники Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР проводят инспекции земель сельхозназначения для выявления очагов произрастания амброзии.
Пресс-служба ведомства напоминает, что юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которым предоставлены земельные участки в пользование, обязаны проводить мероприятия по ликвидации очагов амброзии.
Все мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов осуществляются за счёт средств землепользователей. В случае их непроведения виновные лица будут привлечены к административной ответственности, пишет novostipmr.com.
Если данное земельное правонарушение не будет устранено, право пользования земельным участком прекращается принудительно. novostipmr.com