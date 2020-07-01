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С начала года в республике зарегистрированы 19 наездов на пешеходов

С начала года в республике зарегистрированы 19 наездов на пешеходов

С начала текущего года в Приднестровье зарегистрированы 19 наездов на пешеходов. Большая часть из них – 15 ДТП – произошли по вине водителей, в остальных виноваты сами пешеходы, сообщили в пресс-службе МВД ПМР.

С января за нарушения требований Правил дорожного движения инспекторами ГАИ было привлечено к ответственности более 3 тысяч пешеходов, а также почти 950 водителей, пишет novostipmr.com.

«Безопасность на дороге в равной степени зависит от всех участников дорожного движения. Соблюдать ПДД должны и пешеходы, и водители», - напоминают госавтоинспекторы.

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, согласно ст. 12.19 Кодекса об административных правонарушениях влечёт наложение штрафа в размере 184 рублей. В случае нарушения со стороны пешехода – до 276 рублей (ст. 12.31 КоАП ПМР).

В Госавтоинспекции также призвали водителей не садиться за руль в состоянии опьянения. В прошлом году по вине нетрезвых водителей на дорогах республики произошло 17 серьёзных ДТП, в результате которых 6 человек погибли, 13 получили травмы.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:30
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