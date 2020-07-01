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Центр гигиены и эпидемиологии не рекомендует купаться в Днестре

Центр гигиены и эпидемиологии не рекомендует купаться в Днестре

Приднестровские эпидемиологи не рекомендуют купаться в Днестре. Специалисты каждую неделю проводят исследование воды по микробиологическим и химическим показателям.

Врач-гигиенист Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Николай Панченко рассказал, что последние анализы проб воды из Днестра очень плохие.

«По кишечной палочке превышение в 49 раз, по вирусным загрязнениям превышение в 100 раз. В том числе обнаружена сальмонелла, которой в норме быть не должно. Это болезнетворный микроб, который может вызывать тяжёлую кишечную инфекцию – сальмонеллёз», - отметил Николай Панченко.

Он подчеркнул, что купаться в Днестре не рекомендуют до тех пор, пока все перечисленные показатели не нормализуются. Врач-гигиенист напомнил, что пляжи также не готовы принимать отдыхающих. После паводка их ещё не привели в порядок.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:40
  • DTV
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