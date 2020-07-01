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В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

13 июля в Бердянске (Запорожская область, Украина) произошло резонансное чрезвычайное происшествие с применением огнестрельного оружия.

Как сообщает местный портал Pro.berdiansk, вчера вечером местный житель открыл стрельбу по детям, которые играли во дворе, под окнами его квартиры.

Инцидент произошел в спальном районе города, по улице Волонтеров, 67. Мужчина стал стрелять из окна своей квартиры по играющим во дворе детям, предположительно из пистолета.

В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

Когда прохожие увидели это, то сразу вызвали полицию. После задержания стрелка, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Как стало известно, боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире, сообщает pro.berdiansk.biz.

В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

В украинском Бердянске пьяный мужчина открыл стрельбу по детям

На данный момент ведется разбирательство по этому делу. Чтобы приступить к осмотру этого склада оружия и боеприпасов правоохранителям пришлось ждать саперов из соседнего Мелитополя.

Также сообщается, что по предварительным данным, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидно это обстоятельство и помогло избежать жертв — мужчина ни в кого не попал.

Согласно данным местной полиции, за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет.
  • Сегодня, 09:48
  • DTV
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