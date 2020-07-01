13 июля в Бердянске (Запорожская область, Украина) произошло резонансное чрезвычайное происшествие с применением огнестрельного оружия.
Как сообщает местный портал Pro.berdiansk, вчера вечером местный житель открыл стрельбу по детям, которые играли во дворе, под окнами его квартиры.
Инцидент произошел в спальном районе города, по улице Волонтеров, 67. Мужчина стал стрелять из окна своей квартиры по играющим во дворе детям, предположительно из пистолета.
Когда прохожие увидели это, то сразу вызвали полицию. После задержания стрелка, сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него целый арсенал оружия: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним. Как стало известно, боеприпасы мужчина хранил у себя в квартире, сообщает pro.berdiansk.biz.
На данный момент ведется разбирательство по этому делу. Чтобы приступить к осмотру этого склада оружия и боеприпасов правоохранителям пришлось ждать саперов из соседнего Мелитополя.
Также сообщается, что по предварительным данным, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидно это обстоятельство и помогло избежать жертв — мужчина ни в кого не попал.
Согласно данным местной полиции, за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет.