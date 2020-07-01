Министерство просвещения, культуры и исследований РМ запустило курсы повышения компьютерной грамотности для учителей. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Шаров на брифинге 13 июля.
По словам Шарова, курсы пройдут летом в 220 учебных заведениях страны. На первом этапе, который пройдет с 13 по 22 июля, 35 инструкторов Национального центра цифровых инноваций в области образования «Класс будущего» из разных районов страны пройдут курсы онлайн, чтобы потом организовать их в своем населенном пункте. Всего, по словам министра, курсы повышения компьютерной грамотности пройдут 3335 учителей, сообщает newsmaker.md.
Во время карантина из-за эпидемии коронавируса в Молдове закрыли все образовательные учреждения. Учителя вынуждены были организовывать уроки онлайн. Многие жаловались на то, что сложно освоить новые программы для дистанционного общения с учениками, а также на отсутствие хорошего интернета и необходимой техники — компьютеров и смартфонов. newsmaker.md