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Правительство подготовило ряд дополнений в антикризисный закон

Правительство подготовило ряд дополнений в антикризисный закон

Премьер-министр Александр Мартынов провел рабочее совещание, посвященное исполнению ранее данных Президентом поручений. По большей части они связаны с ситуациями, возникшими во время ЧП / карантина. Представленные Главе Правительства решения легли в основу подготовленных дополнений в Закон ПМР «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года», которые направят на рассмотрение в Верховный Совет.

Трудовые отношения

В это области Глава государства поставил задачу выработать механизм возмещения компенсации за неиспользованный отпуск для медработников. Изначально речь шла о персонале инфекционных госпиталей. Так как работа в этих отделениях относится к вредным условиям труда, по Трудовому кодексу необходимо взять отпуск в полном объеме. Минздрав предложил разделить этот период, чтобы работники могли брать дни отдыха частично (например, две недели в текущем месяце, еще несколько недель в другом месяце). Данный вопрос затронули и руководители других ЛПУ, которые также выступили за принятие механизма. Минсоцзащиты готовит поправки в законодательную базу, чтобы дать право медперсоналу на частичную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Премьер поручил незамедлительно подготовить и направить в адрес парламента соответствующую инициативу.

В оперативном режиме ведомство направит на рассмотрение депутатов Верховного Совета еще один пакет поправок, который затрагивает оплату больничных листов по причине карантина / самоизоляции для въезжающих в республику граждан. Если приднестровцы посетили соседние страны в связи с похоронами близких, лечением, уходом за больным родственником либо по другим уважительным причинам, то больничный лист им оплатят. В других случаях (к примеру, выезд на отдых) листок о временной нетрудоспособности оплачивать не будут.

Кроме того, к категории получателей пособия по временной нетрудоспособности также отнесут родителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Капремонты в медучреждениях

В 2021-м акцент будет сделан на реконструкции инфекционных отделений республики. Ремонтно-восстановительные работы проведут по линии Фонда капвложений.

«Мы сейчас четко видим необходимость инфекционных отделений в каждом районе, а их состояние достаточно изношенное. Считаю, что на следующий год это реализуемо», – поделилась своим видением и.о. главы минздрава Кристина Албул.

«Если мы говорим о ФКВ-2021, уже сейчас необходимо начать подготовку сметной документации. Прошу взять вопрос на особый контроль министерству экономического развития, чтобы в программу ФКВ попали не только названия и ориентировочные суммы, а осмеченные объекты, то есть с ценой вопроса», – подчеркнул Александр Мартынов.

А уже в нынешнем году построят пять фельдшерско-акушерских пунктов в Броштянах, Гидириме, Дубово, Койково, Дойбанах. По поручению Президента список пополнил ФАП в селе Янтарное.

В ходе совещания Глава Правительства интересовался открытием столичной «цеховой» поликлиники. По информации руководителя министерства здравоохранения, ожидается поставка части мебели, предусмотренной для первого этажа. Второй этаж, к слову, уже полностью оборудован и оснащен. Совсем скоро объект официально откроют.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
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