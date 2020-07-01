В городе Могилев-Подольский, что в Винницкой области Украины, в результате повреждения катера произошла утечка нефтепродуктов в Днестр.
12 июля в городе Могилев-Подольский произошло ЧП: в Днестр попало дизельное топливо. Утечка произошла из частного плавсредства, что был пришвартован на Могилев-Подольский пристани. Масляные пятна потянулись вниз по Днестру, через городской пляж и дальше по течению.
Об этом сообщает 0432.ua ссылаясь на местное издание «Краяны».
Судоходное средство дало серьезный крен, что привело к попаданию воды в моторные отсеки, а затем - вероятно и произошла утечка топлива.
Из-за высокой воды его владелец очень крепко припарковал прогулочный катер к берегу. Когда вода сошла, плавсредству практически уже не было на чем дрейфовать, а его днище касалось подводных камней.
Есть ли пробоина - спасатели пока не выяснили, однако судно не новое, поэтому могло и это произойти.
«Первае мазутное пятно было шириной около 3 метров, шлейф от него тянулся длиной 250 метров, до косы, на пляже, - комментирует мэр Петр Бровко. - С 13 часов топливо начало вытекать в реку, и на 17 часов мы до сих пор наблюдаем на воде пятна от нефтепродуктов. Сколько именно вытекло топлива - не известно. Владелец нам не говорит сколько его там было, и поэтому мы точно не можем пока знать о размере причиненного водоеме вреда и уровень угрозы экологии Приднестровья. Но то, что данное событие из разряда чрезвычайных и опасных - это факт».
На экспертизу были взяты образцы воды из плавсредства и воды у судна.
Воду с плавсредства спасатели откачали.
Также об этом происшествии написал в Facebook председатель Государственной экологической инспекции (ГЭИ) соседней страны Андрей Малеванный, передает actualitati.md.
По его словам, специалисты отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пробы воды в месте аварии и ниже по течению, чтобы провести их детальный анализ. Результаты проверки инспектор обещал сообщить позже.
Могилев-Подольский – пограничный город, на другом берегу Днестра расположен молдавский город Отачь. Вода из Днестра используется в качестве питьевой во многих населенных пунктах как Украины, так и Молдовы.