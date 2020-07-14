На должность первого заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел ПМР назначен полковник милиции Андрей Барабаш.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства и вступил в силу со дня подписания, 13 июля.
Андрей Николаевич Барабаш родился 21 ноября 1980 г. в с. Ближний Хутор Слободзейского района МССР. Образование высшее. В 2000 г. окончил Тираспольский техникум информатики и права. В 2008 г. – Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности «Юриспруденция».
Службу в органах внутренних дел Андрей Барабаш начал в июне 2002 года. Он был принят стажёром на должность помощника следователя СО УВД г. Тирасполь. С 2003 по 2005 г. работал судебным исполнителем в Министерстве юстиции ПМР. С июня 2005 г. проходил службу в отделении участковых инспекторов милиции Дубоссарского РОВД в должности участкового, а затем – старшего участкового инспектора милиции. 25 августа 2008 г. был назначен на должность инспектора Штаба Управления внутренних дел г. Тирасполь. С ноября 2012 г. Андрей Барабаш возглавлял Штаб столичного УВД. В апреле 2018-го – возглавил Штаб Министерства внутренних дел ПМР, пишет novostipmr.com.
Указом Президента ПМР от 13 июля 2020 г. № 241 Андрей Барабаш назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел – начальника милиции общественной безопасности МВД ПМР.
Награждён медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За трудовую доблесть», «За безупречную службу» III и II степени; нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД», а также юбилейными нагрудными знаками. Неоднократно был занесён на Доску почёта. Специалист 1-го класса. novostipmr.com Фото: МВД ПМР