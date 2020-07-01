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Импорт в Украину за июнь сократился почти на 8%

Импорт в Украину за июнь сократился почти на 8%

В целом за шесть месяцев этого года импорт снизился на 12,4% - до 21,93 миллиарда долларов.

Налогооблагаемый импорт в Украину в прошлом месяце составил $3,65 млрд, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщила Гостаможслужба.

При этом в мае падение составляло 31,2%, а в целом за полугодие импорт снизился на 12,4% - до $21,93 млрд.

Однако в июне этого года по сравнению с предыдущим месяцем импорт вырос на 19,9%.

Из трех крупнейших статей импорта поставки реакторов, котлов, машин и оборудования в июне-2020 увеличились к предыдущему месяцу на 13,3% - до $503 млн, нефти и минерального топлива - на 1,9%, до $494,5 млн, и средств наземного транспорта - на 19,2%, до $389,7 млн., сообщает korrespondent.net

Среди других важных статей импорта наибольший рост был зафиксирован по удобрениям - более чем вдвое, до $70,1 млн; в сегменте электромашин, а также видео- и аудиоаппаратуры - на 52,9%, до $331,18 млн; по пластмассам, полимерным материалам и изделиям из них - на 40%, до $204,3 млн; в фармацевтике - на 37,8%, до $139,2 млн.

По отношению к июню прошлого года ввоз минеральных топлив и нефти сократился на 40,4%, а с начала года – на 29%, до $3,71 млрд.

Импорт реакторов, котлов, машин и оборудования упал в июне-2020 к июню-2019 на 10,2%, а за полугодие - на 17,5%, до $2,49 млн, средств наземного транспорта - соответственно на 7,2% и 17,2%, до $2,25 млрд.

По отношению к июню прошлого года из относительно крупных позиций был зафиксирован рост импорта электромашин и видео- и аудиоаппаратуры - на 36,6%, пластмасс, полимерных материалов и изделий из них - на 6,7%.

Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года Украина сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 1,610 млрд долларов.
korrespondent.net
  • Вчера, 20:53
  • DTV
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