Ирина Б. (имя изменено) – женщина с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата из г. Тирасполь, пострадавшая от торговли людьми. Её история похожа на истории большинства женщин, оказавшихся предметом торговли в целях сексуальной эксплуатации. Она поверила в рекламное объявление, в котором одна компания искала женщин для работы в Турции. Оказавшись там, она поняла, что её продали. После нескольких месяцев сексуального рабства она, наконец, вернулась домой, эмоционально подавленная, без надежды на возвращение к обычной жизни и в кресле-коляске. Говорит, что упала с балкона, когда была в Турции.
Несколько месяцев назад Ирина попала в организацию «Женские инициативы» в г. Тирасполь, где получает психологическую и юридическую помощь. Ей помогли сделать документы, удостоверяющие личность, и рассказали о ее правах.
«Потребовалось много времени и усилий, чтобы Ирина смогла воспользоваться своими правами. Мы оказали ей юридическую помощь, чтобы она могла найти жилье и позаботиться о своем ребенке. Помогли ей избавиться от кредита, взятого на ее имя обманным путем, по которому ей пришлось расплачиваться в течение нескольких лет. Но самое главное – мы помогли ей восстановить свои права. Сегодня Ирина знает свои права и борется за них», – рассказывает Людмила Матвеева, социальный работник организации «Женские инициативы».
Уже более 10 лет организация «Женские инициативы» оказывает юридическую, социальную и психологическую поддержку пострадавшим от торговли людьми, а также женщинам, подвергшимся домашнему насилию. За 10 лет своей деятельности организация помогла более чем 2 тысячам человек со всего приднестровского региона, оказавшимся в трудных ситуациях.
«Юристы и социальные работники организации формировали мобильные команды и ездили, в основном, по селам, информируя людей об их правах и о том, что делать, чтобы эти права соблюдались», – говорит директор организации «Женские инициативы» Наталья Савчина.
Год назад бенефициарами организации стали и женщины с ограниченными возможностями, находящиеся в затруднительном положении. Это случилось тогда, когда «Женские инициативы» стала членом Платформы устойчивого (общинного) развития, в которую входят более 30 правозащитных организаций с обоих берегов Днестра. Платформа была создана при поддержке Организации Объединенных Наций и Швеции.
«Изменилось то, как мы теперь относимся к правам людей из уязвимых групп, а отсюда и метод работы с нашими бенефициарами. Уже год как мы начали работать с общиной ромов и с людьми с ограниченными возможностями, чего не делали до сих пор», – признается Наталья Савчина.
Помимо работы с бенефициарами, год назад Наталья Савчина изменила и свой подход к работе над проектами, которые проводит организация. После участия в ряде тренингов по правам человека, организованных совместной программой ООН, Наталья стала по-другому относиться к нуждам людей из уязвимых групп.
«Когда мы задумываем те или иные действия, мы ставим себя на место людей из уязвимых групп. Мы консультируемся с бенефициарами наших программ, разрабатывая проекты, непосредственно направленные на них. И мы изучаем их дела сквозь призму уязвимости с точки зрения прав человека», – добавляет Наталья Савчина.
Год назад ООН и Швеция объединили усилия в целях продвижения прав человека в приднестровском регионе. В результате деятельности совместной Программы ООН, внедряемой в регионе, ряд правозащитных организаций диверсифицировали свою деятельность и начали активно продвигать права человека на левом берегу Днестра. В общей сложности порядка 30 организаций-членов Платформы устойчивого (общинного) развития вовлечены в процесс организационного развития при поддержке ООН и Швеции.
Текст: Людмила БОГЯНУ, консультант по коммуникациям и СМИ, ПРООН Молдова Фото: НПО "Женские инициативы”