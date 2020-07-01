В рамках совещания с сотрудниками Республиканского Центра матери и ребенка была выдвинута инициатива организации санитарной авиации. Это служба, которая специализируется на безопасной транспортировке сложных пациентов и оказании им экстренной медицинской помощи в пути.
«На сегодняшний день у нас есть только приказ об ургентном дежурстве - это врачи, которые осуществляют консультации, находятся в круглосуточном доступе. В документе подразумевается больше экспертная поддержка, чем транспортировка. Наш центр соответствует третьему уровню, здесь имеются специализированные отделения для маленьких пациентов, поэтому все районы заинтересованы в транспортировке детей в Тирасполь. Вызовы практически всегда не для консультаций, а для транспортировки», - рассказала главный неонатолог Анна Давидная.
Согласно вышеуказанному приказу, доставлять пациентов в столицу должны сотрудники районных медучреждений, на практике получается иначе. Специалисты Республиканского Центра матери и ребенка выезжают на места, оценивают ситуацию лично и при необходимости осуществляют транспортировку в Тирасполь, пишет пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Взрослый реаниматолог объективно не сможет оценить состояние ребенка до 28 дней, поэтому не должен его транспортировать. Во всех государствах этим занимаются неонатологи и врачи отделений реанимации новорожденных совместно с фельдшерами или медсестрами. Это и есть санавиация», - отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» Виктор Паламарчук.
«Должно быть все четко прописано – что входит в обязанности врача на ургентном дежурстве, какие показания для вызова консультанта в район, какие процедуры должны быть соблюдены на месте до его приезда. Мы должны понимать весь маршрут пациента и медработника, видеть состав бригады для транспортировки критических пациентов», - подчеркнула глава Минздрава.
Кристина Албул поручила в недельный срок подготовить изменения в приказ и обсудить их на следующем совещании. В нем примут участие представители Республиканского центра скорой медицинской помощи. minzdrav.gospmr.org