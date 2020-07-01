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Экспресc-тестирование на границе обязательно

Экспресc-тестирование на границе обязательно

Решением Оперативного штаба все приезжающие в республику граждане должны быть протестированы.

«Надо отметить, что мы делаем это бесплатно, экспресс-тестирование не представляет опасности. Если тест показывает сомнительный результат – человека помещают в инфекционный госпиталь, где будет взята биопроба для глубокого ПЦР-теста. Если результат отрицательный – гражданину предписана самоизоляция на две недели», – подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Андрей Барабаш.

Для граждан, отказывающихся проходить экспресс-тестирование на Covid-19 при въезде в Приднестровье, Оперативный штаб ужесточил меры, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

«В большей степени граждане, прибывающие в нашу республику, проявляют сознательность. Однако есть и такие, которые по надуманным причинам отказываются от прохождения важной процедуры», – отметил руководитель Кризисного центра Вадим Шмаленко.

Карантин в отношении таких граждан будет действовать 21 день. Режим их самоизоляции будут строго проверять специалисты в любое время суток.

К сведению, отказ от прохождения обязательной процедуры, согласно ст. 6.6 КоАП ПМР, влечёт за собой крупный штраф или даже административный арест.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:18
  • DTV
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