Решением Оперативного штаба все приезжающие в республику граждане должны быть протестированы.
«Надо отметить, что мы делаем это бесплатно, экспресс-тестирование не представляет опасности. Если тест показывает сомнительный результат – человека помещают в инфекционный госпиталь, где будет взята биопроба для глубокого ПЦР-теста. Если результат отрицательный – гражданину предписана самоизоляция на две недели», – подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Андрей Барабаш.
Для граждан, отказывающихся проходить экспресс-тестирование на Covid-19 при въезде в Приднестровье, Оперативный штаб ужесточил меры, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
«В большей степени граждане, прибывающие в нашу республику, проявляют сознательность. Однако есть и такие, которые по надуманным причинам отказываются от прохождения важной процедуры», – отметил руководитель Кризисного центра Вадим Шмаленко.
Карантин в отношении таких граждан будет действовать 21 день. Режим их самоизоляции будут строго проверять специалисты в любое время суток.
К сведению, отказ от прохождения обязательной процедуры, согласно ст. 6.6 КоАП ПМР, влечёт за собой крупный штраф или даже административный арест. mvdpmr.org