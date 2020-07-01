Участники войны против Приднестровья заявили о намерении перекрыть дороги и автотранспорт на приднестровском направлении. Они требуют ликвидировать карантинные посты, установленные Приднестровьем в качестве противоэпидемических мер. Комбатанты обратились и к Украине, призвав Киев перекрыть Приднестровье со своей стороны.
Власти и гражданское общество Молдовы не отреагировали на провокационные высказывания участников войны против Приднестровья. Официальных заявлений ни в поддержку, ни осуждающих заявления комбатантов не последовало, сообщает novostipmr.com.
Примечательно, что в своём заявлении те, кто стрелял в приднестровцев в Бендерах и Дубоссарах, бесцеремонно призвали защитников Приднестровья «соединиться вместе», цинично заявив, «что протягивают руку».
Подобные высказывания возмутили защитников Приднестровья.
«Пусть даже и не думают!» - говорит капитан гвардии Павел Кузнецов - председатель Республиканской общественной организации «Инвалиды войны – защитники Приднестровья». «Мы тоже можем выйти, но добром это не закончится. «Любовь» у нас застарелая к ним и рефлекс сработает моментально. Им заплатили, они и высказались. Это банальная заказуха, направленная против нас. Пусть не провоцируют конфликт!» - прокомментировал заявления комбатантов Кузнецов.
По мнению заместителя председателя Республиканского Союза защитников Приднестровья Анатолия Булды, выступления комбатантов – это очередная провокация Молдовы.
«Мало того, что Молдова нас блокирует экономически и политически, они решили и пандемией воспользоваться. Это очередная провокация», - сказал Булда.
Защитник Приднестровья считает, что карантинные посты на границе доказали свою эффективность в качестве противоэпидемической меры.
«Благодаря действиям нашего Президента и Правительства у нас нет такого распространения коронавируса, как в Молдове. Мы считаем, что наше руководство приняло правильные меры, которые оградили нашу республику от пандемии. А вот руководство соседней страны слабо борется с этой проблемой», - отметил Анатолий Булда.
Вооружённая агрессия Молдовы против Приднестровья началась 2 марта 1992 года. Однако нападения полиции и вооружённых формирований Молдовы начались ещё раньше. Первая кровь пролилась 2 ноября 1990 года в Дубоссарах: силовики РМ открыли огонь по безоружным жителям. Боевые действия достигли апогея летом 1992 года, когда власти РМ ввели бронетехнику в город Бендеры. Кровопролитие остановила Россия, при посредничестве которой начались мирные переговоры. Окончательно вооружённые провокации Молдовы прекратились с вводом российских миротворцев 29 июля 1992 года. novostipmr.com