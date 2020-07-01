Первые подземные толчки отмечены зарегистрированы вчера на рассвете.
Румынский Институт физики Земли сообщает о том, что за последние сутки в сейсмическом регионе Вранча было зарегистрировано два новых землетрясения.
Первое из них произошло 14 июля в 05:44 по местному времени, достигнув магнитуды в 3 балла по шкале Рихтера. Катаклизм отмечен на глубине 127 км от поверхности планеты с эпицентром недалеко от города Бузэу, пишет bloknot-moldova.md.
Второе землетрясение произошло 14 июля в 16:34 по местному времени и достигло магнитуды в 3,3 балла по шкале Рихтера, также в уезде Бузэу, на глубине 91 км от поверхности Земли.
Его могли почувствовать жители близлежащих населенных пунктов – Брашов в 70 км, Плоешть в 76 км и Бакэу в 117 км. bloknot-moldova.md