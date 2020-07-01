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За последние сутки в регионе Вранча зафиксировано два землетрясения

За последние сутки в регионе Вранча зафиксировано два землетрясения

Первые подземные толчки отмечены зарегистрированы вчера на рассвете.

Румынский Институт физики Земли сообщает о том, что за последние сутки в сейсмическом регионе Вранча было зарегистрировано два новых землетрясения.

Первое из них произошло 14 июля в 05:44 по местному времени, достигнув магнитуды в 3 балла по шкале Рихтера. Катаклизм отмечен на глубине 127 км от поверхности планеты с эпицентром недалеко от города Бузэу, пишет bloknot-moldova.md.

За последние сутки в регионе Вранча зафиксировано два землетрясения

Второе землетрясение произошло 14 июля в 16:34 по местному времени и достигло магнитуды в 3,3 балла по шкале Рихтера, также в уезде Бузэу, на глубине 91 км от поверхности Земли.

Его могли почувствовать жители близлежащих населенных пунктов – Брашов в 70 км, Плоешть в 76 км и Бакэу в 117 км.
bloknot-moldova.md
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