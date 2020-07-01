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За время карантина Республиканская стоматология потерпела убытки

За время карантина Республиканская стоматология потерпела убытки

Отчет о финансовой деятельности ГУП «Республиканская стоматология» заслушали в Минздраве. По словам Сергея Романенко, пандемия и связанные с ней карантинные ограничения значительно сократили доходы предприятия:

«Мы недополучили прибыль в 1,5 миллиона рублей. Частные стоматологические клиники на время карантина просто закрывались, без уплаты налогов. Мы же лечили острую боль, выдавали сотрудникам заработную плату, оплачивали налоги. Поэтому ушли в минус».

Руководитель стоматологии обозначил еще одну проблему – предприятие несет налоговую нагрузку и при выполнении государственного заказа на зубопротезирование:

«Госзаказ просчитывается без прибыли. Он вступил в силу 1 января 2015 года. С тех пор произошла девальвация рубля на 33%, а цены на услуги остались на прежнем уровне.

В прошлом году для льготной категории граждан появилась альтернатива – вместо штампованной коронки пациенты могли выбрать литые конструкции со сроком гарантии 5 лет. Последние расчеты показали, что выполнение этой услуги принесет нам еще больший убыток».

Принято решение вынести данный вопрос на совместное совещание с министерством финансов и министерством экономического развития, сообщается на сайте ведомства.

В целом, предприятие работает в направлении финансовой прозрачности – устанавливаются видеокамеры, в ближайшее время регистрация клиентов будет осуществляться в электронном формате.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 09:29
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