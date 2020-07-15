Под Прагой во вторник, 14 июля, столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Десятки пассажиров получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По информации чешской железнодорожной инспекции, авария произошла недалеко от станции Чески-Брод к востоку от Праги вскоре после 21:30. Отмечается, что пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд, передает iz.ru
Могут быть ранены, как заявляет региональная служба спасения, порядка 60 пассажиров. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Основные пути, связывающие столицу с восточной частью страны, будут закрыты до утра среды.