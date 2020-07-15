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Пранкер Лексус от имени Генсека ООН призвал президента Польши забрать Львов

Пранкер Лексус от имени Генсека ООН призвал президента Польши забрать Львов

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) разыграл по телефону Анджея Дуду, который накануне был второй раз подряд избран президентом Польши.

В связи с этим Лексус-Столяров от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша поздравил его с этим событием и поговорил с ним более 10 минут. Аудиозапись разговора в озвучке Дмитрия Пучкова (Гоблин) 14 июля опубликована на YouTube.

В начале беседы Дуда сообщил, что путешествует по центральной Польше. После этого разговор коснулся ситуации в стране с коронавирусом. Президент заверил, что коронавирус в Польше под контролем, пишет eadaily.com.

«Как вы считаете, кто главный источник коронавируса в вашем случае?» — спросил Лексус.

«Ну, знаете, это сложно сказать. Возможно, это Украина, потому что в Польше много людей из Украины», — ответил президент Польши.
Затем собеседник Дуды сообщил, что бывший президент Польши Дональд Туск высказал опасения насчет того, что Дуда будет ущемлять права ЛГБТ-сообщества.

«Надеюсь, это неправда?» — поинтересовался пранкер.

«Ваше превосходительство, я не ущемляю их права. Правда. Я глубоко уважаю каждого человека. Во время нашей президентской кампании шли очень серьезные дискуссии об ЛГБТ-движении, об усыновлении и однополых браках», — сказал Дуда.
После этого разговор коснулся темы советских памятников в Польше. «Гутерриш» восхитился тем, как Дуда борется с монументами Красной Армии советской эпохи.

«У вас было много сражений с памятникам Красной Армии в Польше», — сказал лже-генсек.
Президент отметил, что таких памятников «побороли» не так уж и много. Он отметил, что «было всего лишь несколько случаев» и это «не очень серьезная проблема».

Собеседники коротко обсудили Вторую мировую войну. Дуда сообщил, что у него была историческая дискуссия с Владимиром Путиным и пожаловался, что тот обвинил Польшу в развязывании войны, а после ее окончания СССР «оккупировал» территорию его страны.

«Это хороший повод для борьбы с памятниками», — одобрил «генсек».

А потом добавил, что и украинские города тоже были оккупированы, например Львов. Пранкер предложил президенту забрать их обратно и высказал предположение, что многие украинцы этому обрадуются.

«Что, простите?.. Нет! Это ж Украина! Нет-нет, ваше превосходительство. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины — и на этом все», — опешил Дуда.

Он добавил, что в Польше нет таких политических сил, которые поднимали бы тему возврата территорий. И что у него хорошие отношения с Украиной, которую поляки поддерживают.

В конце беседы Дуда поблагодарил «генсека ООН» за поздравления и посетовал на то, что президент США Дональд Трамп еще не поздравлял его с победой на выборах.


eadaily.com
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
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