Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) разыграл по телефону Анджея Дуду, который накануне был второй раз подряд избран президентом Польши.
В связи с этим Лексус-Столяров от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша поздравил его с этим событием и поговорил с ним более 10 минут. Аудиозапись разговора в озвучке Дмитрия Пучкова (Гоблин) 14 июля опубликована на YouTube.
В начале беседы Дуда сообщил, что путешествует по центральной Польше. После этого разговор коснулся ситуации в стране с коронавирусом. Президент заверил, что коронавирус в Польше под контролем, пишет eadaily.com.
«Как вы считаете, кто главный источник коронавируса в вашем случае?» — спросил Лексус.
«Ну, знаете, это сложно сказать. Возможно, это Украина, потому что в Польше много людей из Украины», — ответил президент Польши. Затем собеседник Дуды сообщил, что бывший президент Польши Дональд Туск высказал опасения насчет того, что Дуда будет ущемлять права ЛГБТ-сообщества.
«Надеюсь, это неправда?» — поинтересовался пранкер.
«Ваше превосходительство, я не ущемляю их права. Правда. Я глубоко уважаю каждого человека. Во время нашей президентской кампании шли очень серьезные дискуссии об ЛГБТ-движении, об усыновлении и однополых браках», — сказал Дуда. После этого разговор коснулся темы советских памятников в Польше. «Гутерриш» восхитился тем, как Дуда борется с монументами Красной Армии советской эпохи.
«У вас было много сражений с памятникам Красной Армии в Польше», — сказал лже-генсек. Президент отметил, что таких памятников «побороли» не так уж и много. Он отметил, что «было всего лишь несколько случаев» и это «не очень серьезная проблема».
Собеседники коротко обсудили Вторую мировую войну. Дуда сообщил, что у него была историческая дискуссия с Владимиром Путиным и пожаловался, что тот обвинил Польшу в развязывании войны, а после ее окончания СССР «оккупировал» территорию его страны.
«Это хороший повод для борьбы с памятниками», — одобрил «генсек».
А потом добавил, что и украинские города тоже были оккупированы, например Львов. Пранкер предложил президенту забрать их обратно и высказал предположение, что многие украинцы этому обрадуются.
«Что, простите?.. Нет! Это ж Украина! Нет-нет, ваше превосходительство. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины — и на этом все», — опешил Дуда.
Он добавил, что в Польше нет таких политических сил, которые поднимали бы тему возврата территорий. И что у него хорошие отношения с Украиной, которую поляки поддерживают.
В конце беседы Дуда поблагодарил «генсека ООН» за поздравления и посетовал на то, что президент США Дональд Трамп еще не поздравлял его с победой на выборах.