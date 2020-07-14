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В Беларуси прошли стихийные протесты и аресты

В Беларуси прошли стихийные протесты и аресты

В Минске и других белорусских городах несколько сотен человек вышли во вторник на стихийные акции в поддержку оппозиционеров, которым было отказано в регистрации кандидатами в президенты.

По данным правозащитных организаций, задержали свыше 30 участников несанкционированных манифестаций. Среди них - журналисты, блогеры, несовершеннолетние, передает euronews.com

Ранее днем Центризбирком забраковал большую часть подписей, собранных оппозиционером Валерием Цепкало. Председатель ЦИК также указала на ошибки в декларации данных экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и на участие в его предвыборной кампании иностранной организации. Сейчас он находится под стражей по обвинению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Этих двух кандидатов считали наиболее серьезными соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко, чью кандидатуру во вторник ЦИК зарегистрировал.

"Мы подготовили жалобу на нарушение законодательства Беларуси о выборах. В ней мы требуем отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. А также же изменить меру пресечения Виктору, Эдуарду Бабарико, Сергею Тихановскому и всем политзаключенным", - заявила Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико.

Команда экс-банкира намерена добиться пересмотра решения Центризбиркома в суде. Бабарико направил жалобу и в Комитет по правам человека ООН.

UPDATE: По данным незарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", на стихийной акции солидарности было задержано около 200 человек.


euronews.com
  • Сегодня, 11:00
  • DTV
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