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Разыскивается несовершеннолетний Дима Кудрявцев

Разыскивается несовершеннолетний Дима Кудрявцев

Дубоссарским РОВД разыскивается Кудрявцев Дмитрий Иванович 19.09.2010 г.р., проживающий в одном из домов на ул. Моргулец г. Дубоссары. Около шести часов вечера 14 июля мальчик вышел из дома погулять, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 8–9 лет, рост – 140 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в синие шорты и светлую майку.

Был обут в босоножки.

Уважаемые граждане! Если вы знаете, где находится без вести пропавший Кудрявцев Дмитрий Иванович, позвоните в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по номеру 0 (775) 6-84-47 в Дубоссарах или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:02
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