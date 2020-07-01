Дубоссарским РОВД разыскивается Кудрявцев Дмитрий Иванович 19.09.2010 г.р., проживающий в одном из домов на ул. Моргулец г. Дубоссары. Около шести часов вечера 14 июля мальчик вышел из дома погулять, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 8–9 лет, рост – 140 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, волосы русые, глаза голубые.
Был одет в синие шорты и светлую майку.
Был обут в босоножки.
Уважаемые граждане! Если вы знаете, где находится без вести пропавший Кудрявцев Дмитрий Иванович, позвоните в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по номеру 0 (775) 6-84-47 в Дубоссарах или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29. mvdpmr.org