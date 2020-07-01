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В республике к открытию готовятся 10 детсадов

В республике к открытию готовятся 10 детсадов

Территориальные межведомственные комиссии по проверке детских дошкольных учреждений с сегодняшнего дня приступили к обследованию объектов на предмет исполнения требований санитарных норм и правил. Оценивают и запланированную работу с малышами в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, пишет пресс-служба МВД ПМР.

Если нарушений не выявят, организация деятельности ДОУ будет соответствовать всем предъявляемым требованиям, то в республике с 20 июля заработают следующие детсады:

- в г. Тирасполь – №№ 25, 28, 48,
- в г. Бендеры – №№ 25, 33, 38,
- в г. Григориополь – «Золотой петушок»,
- в г. Слободзея – «Албинуца»,
- в г. Рыбница – МДОУ «Рыбницкий центр развития ребёнка»,
- в г. Каменка – № 5.

Сотрудники указанных дошкольных организаций образования уже заканчивают проходить медосмотр, обучающий курс лекций по методике работы с детьми в особых условиях и сдавать зачёты.

В Дубоссарах и Днестровске детсады пока открыты не будут.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 14:09
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