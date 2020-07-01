Территориальные межведомственные комиссии по проверке детских дошкольных учреждений с сегодняшнего дня приступили к обследованию объектов на предмет исполнения требований санитарных норм и правил. Оценивают и запланированную работу с малышами в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, пишет пресс-служба МВД ПМР.
Если нарушений не выявят, организация деятельности ДОУ будет соответствовать всем предъявляемым требованиям, то в республике с 20 июля заработают следующие детсады:
- в г. Тирасполь – №№ 25, 28, 48, - в г. Бендеры – №№ 25, 33, 38, - в г. Григориополь – «Золотой петушок», - в г. Слободзея – «Албинуца», - в г. Рыбница – МДОУ «Рыбницкий центр развития ребёнка», - в г. Каменка – № 5.
Сотрудники указанных дошкольных организаций образования уже заканчивают проходить медосмотр, обучающий курс лекций по методике работы с детьми в особых условиях и сдавать зачёты.
В Дубоссарах и Днестровске детсады пока открыты не будут. mvdpmr.org