Премьер-министр Румынии Людовик Орбан и министр транспорта Лучиан Боде посетили контрольно-пропускной пункт Ro-Ro в Исакче.
В ходе инспекции премьер сделал важное заявление — данный пункт пересечения Дуная на пароме будет включен в решение правительства, которое рассмотрит на этой неделе возможность открытия аналогичных пунктов в стране, деятельность которых была приостановлена во время чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, передает mybusiness.md со ссылкой на trassae95.com
Решение об открытии пункта пропуска будет означать и автоматический ввод в эксплуатацию новой переправы через Дунай (Исакча-Орловка) на границе Румынии с Украиной.
По словам министра транспорта Лучиана Боде, прием работ на контрольно-пропускном пункте в Исакче состоялся ещё 8 июля. У Государственной инспекции по строительству были некоторые замечания, которые были устранены.
"Официальное открытие состоится тогда, когда официальная делегация из Румынии и, соответственно, Украины осуществят вояж с одного берега на другой", — уточнил Боде.
В то же время министр добавил, что румынской стороне предстоит еще завершить работы на семи километрах дороги, которая соединяет пункт пересечения границы с населенным пунктом, но первым шагом является решение правительства об открытии переправы.
Напомним, что сроки завершения строительства и запуска в эксплуатацию паромной переправы Орловка-Исакча неоднократно переносились.
В настоящее время чтобы добраться из Одесской области в Румынию или в Болгарию нужно проехать через территорию Республики Молдова. Так, например, туристический автобус из Одессы (Украина) до Варны (Болгария) следует по маршруту: Одесса - Болград, Кахул, Галац, Браила, Констанца, Мангалия, Балчик, Кранево, Албена, Золотые пески, Св. Константин и Елена - Варна. С оплатой за транзит по территории РМ.
При открытии паромной переправы в Исакче весь грузовой и пассажирский транспорт сможет ехать напрямую. Это удобно для Украины и Румынии, но крайне невыгодно для Молдовы.
Строительство переправы через Дунай обсуждалось еще с 1998 года. Принципиальная договоренность о наведении переправы между Румынией и Украиной была достигнута в 2006 году. Через 6 лет, в 2012 году, Украина и Румыния подписали соответствующий Меморандум, а уже в 2013 году активно началась подготовка к началу работ.
Однако стартовало строительство лишь осенью 2015 года на украинском берегу Дуная. Перед этим Одесская облгосадминистрация передала ООО "Паромный комплекс "Орловка" в аренду сроком на 49 лет два земельных участка в Ренийском районе – площадью 5,6 га (для строительства международного пункта пропуска через госграницу) и площадью 2,6 га земель водного фонда (для строительства гидротехнических сооружений). На переправе будут работать четыре парома с осадкой 1,5 метра. Расстояние между украинским и румынским берегами на переправе составит около 900 метров.
Предполагается, что стоимость переправы составит от 10 до 12 евро за легковой транспорт и 1 евро за пассажира. Стоимость переправы грузовиков будет определяться в зависимости от веса.
Общая стоимость проекта достигает 12 млн евро.
Ежедневная пропускная способность новой переправы должна составить около 200 единиц грузового автомобильного транспорта, 500 - легкового, пассажиропоток — 1500 человек.
В начале 2017 г., глава области Максим Степанов обещал, что паромная переправа начнет работу в мае 2018 года.
Позднее, 27 апреля глава Одесской таможни Госфискальной службы Украины Александр Власов отметил, что паромная переправа Орловка - Исакча начнет работу в сентябре 2018 года. Однако уже в мае 2018 г. заместитель предприятия-инвестора "Паромный комплекс Орловка", ссылаясь на объективные трудности, заявил, что сроки ввода в эксплуатацию переправы вновь перенесены.
В январе с.г. глава Одесской ОГА назвал новую дату открытия международной паромной переправы Орловка-Исакча – весна 2019 г. Но спустя несколько недель стало известно, что открытие может затянуться до конца текущего года. Строительство пункта пропуска и всей соответствующей инфраструктуры было полностью завершено в феврале 2019 г.
Летом этого года и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов озвучил новую дату открытия переправы - 1 сентября 2019 года, но этого снова не случилось.
В начале апреля 2019 года переправа с украинской стороны уже была полностью готовой к открытию. В сентябре через переправу провели первый пробный рейс с участием чиновников. А 1 ноября 2019 года должен был состояться первый пассажирский рейс. Естественно, этого не произошло. В мае нынешнего года в Одесском облсовете заявили, что паромная переправа может заработать после снятия карантина по коронавирусу.