В Приднестровье дефицит врачей скорой помощи, терапевтов, педиатров. Об этом депутатам Верховного Совета сообщил Уполномоченный по правам человека в ПМР Вячеслав Косинский, представляя доклад о работе за прошлый год. По его мнению, основная причина сложившейся ситуации – это недостаточный уровень оплаты труда, отсутствие перспектив получения жилья и эффективной системы повышения квалификации. Не хватает медицинских кадров в противотуберкулезных диспансерах. Эти учреждения укомплектованы врачами на 87% в Тирасполе, в Бендерах – 75%, Слободзее и Григориополе – 66%, Дубоссарах – 62,5%, Днестровске – 50%, Каменке – 33%. Укомплектованность медсестрами составила 100% в учреждениях Днестровска, Слободзеи, Каменки, Дубоссар, в остальных городах – от 60 до 90%, пишет пресс-служба ВС ПМР.
Вячеслав Косинский акцентировал внимание депутатов на проблеме трудоустройства инвалидов. Сегодня их в республике свыше 17 тысяч. Порядка 1300 – дети. В качестве причин омбудсмен назвал незаинтересованность работодателя в предоставлении рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и в создании условий для их труда. Вячеслав Косинский также отметил изменение отношения людей к инвалидам, сегодня их права всё больше признаются в республике.
Уполномоченный по правам человека также остановился на вопросе несвоевременной выплаты заработных плат. Сумма задолженности – свыше 16 млн рублей. В списке должников 31 организация. Среди них – ОАО «Литмаш», ГУП «Бендерская фабрика по производству технических носителей информации».
Что касается обеспечения жильем детей-сирот, в прошлом году государство приобрело 62 квартиры. При этом в 2019-м были поставлены в очередь на получение благоустроенного жилья 149 человек.
«Количество детей-сирот выше, чем количество предоставляемого жилья. Необходимо изменить ситуацию, увеличив финансирование в данном направлении», – отметил спикер парламента Александр Коршунов.
Доклад Уполномоченного по правам человека в ПМР о работе за прошлый год депутаты Верховного Совета приняли к сведению. vspmr.org